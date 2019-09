Empfehlung - Union-Kegler verlieren Auftaktspiel gegen Topteam

Lohne Die Verbandsliga-Kegler von Union Lohne haben im ersten Saisonspiel gegen das Topteam des TSV Germania Helmstedt eine 0:3 (34:44/4627:4700)-Niederlage kassiert. Im ersten Block sollten Michael Schmit und Clemens Borker für gute Ergebnisse sorgen. Dies gelang Schmit mit 803 Holz (10 Punkte) sehr gut. Borker allerdings kam nicht richtig zurecht und verbuchte lediglich 737 Holz (1 Punkt). Damit gingen Andreas Borker und Werner Köster im Mittelblock mit nur einem Holz Vorsprung an den Start. Beide Lohner Kegler spielten einen soliden Durchgang (Borker 762 Holz/5 Punkte und Köster 757 Holz/3 Punkte), ohne allerdings vollkommen zu überzeugen. Da ein Gästespieler auf 822 Holz kam und auch der zweite Helmstedter Akteur gut mithielt, ging der letzte Block mit einem Rückstand von 61 Holz ins Rennen. In diesem sollten nun Bernd Stevens und Zugang Thomas Meß den Rückstand doch noch in einen Sieg verwandeln. Dass dies am Ende nicht gelang, lag zum einen an der starken Gegenwehr der Gäste, die einen Bahnrekord für Gästemannschaften aufstellte. Zum anderen konnte Meß nicht ganz an seine Trainingsleistungen anknüpfen und kam so nicht über 773 Holz (6 Punkte) hinaus. Da halfen auch die guten 795 Zähler (9 Punkte) von Stevens nicht mehr, um das Spiel noch zu kippen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-kegler-verlieren-auftaktspiel-gegen-topteam-318069.html