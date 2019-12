Empfehlung - Union ist das bessere Lohne und siegt 2:1

Lohne Wenn Fußball-Trainer die Ausgeglichenheit einer Liga hervorheben wollen, konstatieren sie oft, dass sogar der Letzte den Ersten in ihrer Spielklasse schlagen könne. Den Beweis, dass das auch in der Landesliga möglich ist, trat am Sonntag Union Lohne an, das als Schlusslicht mit 2:1 (1:0) gegen den Spitzenreiter Blau-Weiß Lohne siegte. „Das war gut", freute sich Nils Moggert aus dem Union-Trainerteam, der den beruflich verhinderten Chefcoach Andreas Hüsken an der Seitenlinie vertrat. Nach dem überragenden 8:0 gegen den FC Schüttorf 09 legte seine Mannschaft nach – und hat das Thema Klassenerhalt auch aufgrund der bewiesenen Ausgeglichenheit der Liga trotz zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer noch längst nicht abgehakt.(...)