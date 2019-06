Empfehlung - Union-Fußballer kehren bald in den Alltag zurück

Lohne Dass man den Gewinn eines Meistertitels entsprechend feiern muss, dürfte klar sein. Die Anzahl der Termine, die der Landesliga-Aufsteiger Union Lohne aber in den vergangenen Wochen nach dem Gewinn des Titels in der Fußball-Bezirksliga auf seinem Partyprogramm hatte, „war sportlich“, wie Trainer Andreas Hüsken lachend anmerkt. Nach der zweitägigen Meisterfeier folgten noch das Schützenfest in Lohne, die Hochzeit von Co-Trainer Nils Moggert und die Abschlussfahrt nach Mallorca. Alles Anlässe, an denen in nahezu kompletter Mannschaftsstärke noch einmal mit Kaltgetränk in der Hand über die Meistersaison philosophiert wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/union-fussballer-kehren-bald-in-den-alltag-zurueck-304172.html