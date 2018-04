Union Emlichheim dominiert 42. Tischtennis-Kreisrangliste

Friedrich Krebs gewann am Wochenende in Nordhorn das Turnier der höchsten Männer-Klasse. Der SC Union feierte in elf Konkurrenzen insgesamt vier Titel, erste Plätze belegten auch der TuS Gildehaus, der SV Hoogstede und der ASC Grün-Weiß 49.