Empfehlung - Ungewöhnlich: Löw bucht Trainingslager in Holland

dpaBerlin Die Fußball-Nationalmannschaft wird sich in einem Kurz-Trainingslager in den Niederlanden auf die Partien in Weißrussland und gegen Estland vorbereiten. Löw versammelt seinen Kader am 2. Juni in Venlo, einem 100.000-Einwohner-Städtchen nahe der Grenze zu Deutschland, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ungewoehnlich-loew-bucht-trainingslager-in-holland-294058.html