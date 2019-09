Und das im Derby: Wenn der Video-Referee ganz spät eingreift

Es war der Aufreger in der Fußball-Ehrendivision: Der Schiedsrichter wollte schon wieder anpfeifen, doch dann schaute er sich die Bilder an – und gab das zweite Tor für Twente Enschede nicht. In der Folge gewann der Lokalrivale Almelo das Derby mit 3:2.