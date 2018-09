Empfehlung - Uelser Pokaltage: Fußballerinnen erfüllen erste Aufgabe

Uelsen Die Landesliga-Fußballerinnen von Olympia Uelsen stehen als erste Mannschaft im Viertelfinale des Bezirkspokals. Der Titelverteidiger siegte am Mittwochabend beim klassentieferen SV Heidekraut Andervenne II mit 2:1 (1:0). Bereits am Sonntag steht das nächste K.-o.-Spiel an, dann im niedersachsenweiten Pokalwettbewerb: Um 13 Uhr ist der Oberligist FC Geestland zu Gast in Uelsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/uelser-pokaltage-fussballerinnen-erfuellen-erste-aufgabe-257981.html