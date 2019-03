Empfehlung - Uelsen kann in der Fußball-Kreisliga doch noch gewinnen

Nordhorn Wenn auf dem Platz auch bei einem klaren Spielstand fast jeder Pfiff des Schiedsrichters heftig kommentiert wird, es viele unschöne Nickeligkeiten gibt und selbst ein Torschütze nach einem Treffer eher mit dem Gegenspieler diskutiert als zu jubeln, dann könnten dies Zeichen sein für: Abstiegskampf. So geschehen am Sonntagvormittag in Nordhorn im Kreisliga-Duell zwischen dem VfL Weiße Elf II und Olympia Uelsen. Nach dem Schlusspfiff waren sich immerhin die Trainer einig: „Wir haben verdient gewonnen“, meinte Uelsens Coach Frank Mers nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg seiner Truppe, VfL-Trainerkollege Christian Knüver fand auch: „Diese Niederlage geht absolut in Ordnung.“ Die Nordhorner steckt weiter im Kreisliga-Keller, der SV Olympia hingegen konnte sich von den Abstiegsrängen absetzen. „Das waren ,big Points‘ heute“, pustete Mers durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/uelsen-kann-in-der-fussball-kreisliga-doch-noch-gewinnen-288423.html