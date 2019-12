Empfehlung - Überraschung in der Ehrendivision:Willem II bezwingt Ajax

Amsterdam Willem II aus Tilburg hat in der niederländischen Fußball-Ehrendivision am Wochenende für eine große Überraschung gesorgt. Der Klub siegte bei Ajax Amsterdam mit 2:0 (1:0) und fügte dem Tabellenführer am 16. Spieltag die erste Saisonniederlage zu. AZ Alkmaar (3:0 in Zwolle) rückte auf drei Punkte an Ajax heran und auch die PSV Eindhoven feierte beim 5:0 (3:0) gegen Fortuna Sittard einen überzeugenden Erfolg. Genau wie der FC Twente musste sich auch Heracles Almelo mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Bei Sparta Rotterdam kam das Team nicht über ein 0:0 hinaus und rutschte auf den siebten Platz ab. Für den FC Emmen kommt die Abstiegszone wieder in Sicht: Das Team leistete sich beim Drittletzten VVV-Venlo ein 0:2 (0:1) und liegt nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsrang. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ueberraschung-in-der-ehrendivisionwillem-ii-bezwingt-ajax-333863.html