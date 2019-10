Empfehlung - Überraschung für Florian Rakers von Blau Weiß Hohenkörben

Hohenkörben Überraschung gelungen: Florian Rakers ahnte zu Beginn des Heimspiels von Blau Weiß Hohenkörben am vergangenen Sonntag nichts von der Aufmerksamkeit, die ihm vor zahlreichen Zuschauern zuteilwerden würde. Im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ überreichte ihm der Kreissportbund einen Präsentkorb und der Verein eine kleine Aufmerksamkeit. Florian Rakers ist Gründungsmitglied des Sportvereins Blau Weiß Hohenkörben. „Als Spieler der Ersten Mannschaft entwickelte sich Florian zum Co-Trainer und zum Mann mit dem Herzen am rechten Fleck“, sagt Trainer Horst Büter. „Rakers nimmt aktiv am Training teil, um sich selbst fit zu halten und die Mannschaft zu unterstützen. Im Spielbetrieb ist er für die Plätze zuständig. Zudem schreibt er Spielberichte und kümmert sich um das Wohl des Schiedsrichters.“ Während der Fußballspiele ist Florian die rechte Hand von Büter. „Die Zusammenarbeit mit Florian macht sehr viel Spaß. Er ist an der Linie immer als Motivator dabei und baut die eigenen Spieler positiv auf, wenn es mal nicht so rund läuft. Es kommen dann deutliche Worte von außen“, beschreibt Horst Büter seinen Co-Trainer. „Florian ist enorm tätig bei uns im Verein. Das ist bei circa 30 aktiven Vereinsmitgliedern nicht selbstverständlich. Auf und neben dem Platz ist er bei allen sehr hoch angesehen. Wenn es Ernst ist, sagt er, was Sache ist. Und wenn wir feiern, dann ist er als Kumpel mit dabei.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ueberraschung-fuer-florian-rakers-von-blau-weiss-hohenkoerben-325613.html