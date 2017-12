Überraschung beim Peters-Cup: SV Hoogstede holt den Pokal

Die Mannschaft aus der 1. Kreisklasse hatte schon am zweiten Vorrundenabend überzeugt, am Sonnabend besiegten die Hoogsteder im Finale den klassenhöheren SV Grenzland Laarwald. Gastgeber ASC GW 49 schied in Wilsum im Halbfinale aus.