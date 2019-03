Empfehlung - „Überragend, fantastisch“: HSG besiegt Essen mit 36:25

Lingen Eine Woche nach der Niederlage in Balingen haben sich die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag im nächsten Spitzenspiel gegen TuSEM Essen in Gala-Form präsentiert – und das vor allem in einer zweiten Halbzeit, die nicht nur die meisten der 3302 Zuschauer in der Lingener Emsland-Arena zum Schwärmen brachte: „Das war schon überragend“, strahlte Trainer Heiner Bültmann nach dem 36:25-Triumph seiner Truppe, „mit elf Toren gegen diese starke Mannschaft aus Essen zu gewinnen.“ Kreisläufer Luca de Boer nannte es schlichtweg „Wahnsinn, zehn Tore in einer Halbzeit gegen TuSEM gutzumachen.“ Zur Pause hatten die HSG-Handballer nach einem bis dahin ausgeglichenen Derby mit 14:13 geführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ueberragend-fantastisch-hsg-besiegt-essen-mit-3625-287228.html