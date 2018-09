Empfehlung - Überholmanöver auf dem Rad ermüden Maurice Backschat bei WM

Port Elizabeth Triathlet Maurice Backschat kam am Sonntag bei der Weltmeisterschaft über die Halbironman-Distanz (70.3) in Port Elizabeth (Südafrika) mit einer Zeit von 4:20 Stunden nicht über einen 33. Platz hinaus. Das 1,9 km lange Schwimmen im Indischen Ozean, bei dem die Orientierung zusätzlich zum starken Wellengang durch das schlechte Wetter (18 grad und Regen) erschwert wurde, verlief mit gut 29 Minuten solide. Weil seiner Altersklasse eine der letzten Startwellen, knapp zwei Stunden nach der ersten, zugeordnet war, war der 90 km lange Radpart, zwar landschaftlich reizvoll und mit knapp 800 Höhenmetern anspruchsvoll, doch hauptsächlich davon geprägt, dass er die vor ihm gestarteten knapp 2500 Athleten unfallfrei und regelkonform (außerhalb des Windschattenbereichs von 12 m nach vorne und 3 m zur Seite) überholen musste. Das stellte sich auf der nassen, engen und mit schlechtem Fahrbahnbelag versehenen Radstrecke als schwerer und stressiger heraus als erwartet. „Nach einer Zeit von 2:20 Stunden, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 39 km/h entspricht, kam ich abgekämpfter als erwartet in der zweiten Wechselzone an“, berichtet Backschat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ueberholmanoever-auf-dem-rad-ermueden-maurice-backschat-bei-wm-249118.html