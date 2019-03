Empfehlung - Ü 50 von Vorwärts ungeschlagen Meister

Nordhorn Die Meisterschaft in der Wintersaison der Tennis-Verbandsklasse feierte die Ü50-Mannschaft des SV Vorwärts. Hierbei verloren die Nordhorner keine der fünf Begegnungen. „Wir haben im Sommer mit der gleichen Mannschaft in der Altersklasse 40 aufgeschlagen und sind dort bereits Meister der Bezirksliga geworden“, berichtete Mannschaftsführer Matthias Ölert. Souverän setzten sich die Spieler des SV Vorwärts auch in der Hallenrunde gegen TV Lohne, TV Schwanewede, SV Hellern und TC Haselünne durch. Lediglich gegen Schwarz-Rot Papenburg reichte es nur zu einem Unentschieden. „Wir hatten schon damit geliebäugelt, dass es auch in der höheren Altersklasse klappen könnte. Letztendlich wussten wir aber nicht, was uns in der Verbandsklasse in der neuen Altersklasse erwartet. Jetzt ist es umso schöner, dass wir das Team zusammenhalten konnten und gleich im Winter eine weitere Meisterschaft feiern können“, freute sich Ölert. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ue-50-von-vorwaerts-ungeschlagen-meister-284939.html