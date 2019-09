U21 startet stark in die EM-Qualifikation

19 Neulinge, wenig Bundesliga-Erfahrung, kaum gemeinsame Spielpraxis: Die Erwartungen an die neue U21 vor dem ersten Pflichtspiel waren nicht allzu groß. In Wales startet das Team aber fulminant in die neue EM-Qualifikation. Vor allem ein Dreierpacker ragt heraus.