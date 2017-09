U21 startet gegen „Wundertüte“ Kosovo in EM-Quali

Nach gut einer Woche mit seiner neu formierten U21 steht für Stefan Kuntz und sein Team der erste Härtetest an: Der Start in die EM-Quali gegen Debütant Kosovo. Der Coach nimmt seine Spieler vor zu hohen Erwartungen in Schutz - fordert aber eine Steigerung und einen Sieg.