U20 des SC Union jubelt über Titelgewinn und DM-Ticket

Emlichheim Die U20-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim sind ihrer Favoritenrolle bei der nordwestdeutschen Meisterschaft souverän gerecht geworden. In der heimischen Vechtetalhalle gerieten die Emlichheimerinnen im gesamten Turnierverlauf nie in Gefahr und sicherten sich im Finale mit einem 25:12 und 25:18 gegen Raspo Lathen den Titel. Das Ticket für die deutsche Meisterschaft hatte die Mannschaft von Pascall Reiß, der auf der Trainerbank von Michael Lehmann und Ulla Timmer unterstützt wurde, bereits im Halbfinale mit einem souveränen 25:6 und 25:15 gegen den SV Bad Laer gelöst. Bei den Titelkämpfen Anfang Mai ist auch Lathen dabei. Für das Raspo-Team war am Wochenende neben Emelie Siegner, die für den SCU bereits in der 2. Bundesliga spielt, auch die Wietmarscherin Franziska Helming im Einsatz. Knapp das Halbfinale verpasst hatte der Nachwuchs von Union Lohne. Die Lohner Spielgemeinschaft mit Alemannia Salzbergen spielte aber ein gutes Turnier und wurde am Ende Fünfter. Viel Lob für die reibungslose Ausrichtung des zweitägigen Turniers bekam das Organisationsteam um Gerda und Heinz-Jürgen Masselink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u20-des-sc-union-jubelt-ueber-titelgewinn-und-dm-ticket-289844.html