U20 des EC Nordhorn lässt sich nicht entmutigen

In der norddeutschen Eishockey-Meisterschaft sind die Nordhorner Jugendlichen ohne Chance. Zuletzt gab es in Rheine gegen den HSV die elfte Niederlage. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben sie aber gemeinsam Spaß an ihrem Sport.