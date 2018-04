Empfehlung - U15-Länderspiele: Auch zwei Chelsea-Talente sind nominiert

Nordhorn. Für die beiden Jugend-Länderspiele Anfang Mai in Nordhorn hat Jugend-Bundestrainer Christian Wück am Donnerstag 22 Spieler nominiert. Der letzte Saisonlehrgang der U15-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes beginnt am 29. April, zum Abschluss der Spielzeit misst sich der Jahrgang am Donnerstag, 3. Mai (11 Uhr), und am Sonnabend, 5. Mai (13 Uhr) jeweils im Eintracht-Stadion am Heideweg mit der Auswahl der Niederlande. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u15-laenderspiele-auch-zwei-chelsea-talente-sind-nominiert-233112.html