Empfehlung - U 20-Mannschaft des EC Nordhorn mit Heimspiel in Rheine

Nordhorn/Rheine Die U20-Junioren des Eishockey-Clubs Nordhorn (ECN) bestreiten ihr Heimspiel der norddeutschen U20-Meisterschaft gegen die Hamburg „Crocodiles“ am kommenden Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Rheiner Eissporthalle. Nach der derben Niederlage im Hinspiel hat das Team hart trainiert. Allerdings hat die Mannschaft des Trainergespanns Maik Keuters und Ludwig Synowiec derzeit nur ein Mal pro Woche abends um 22 Uhr in Rheine die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Trotzdem möchte die U20 des EC Nordhorn gegen die favorisierten „Crocodiles“ vor heimischem Publikum zeigen, dass der Eissport in Nordhorn weiter lebt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u-20-mannschaft-des-ec-nordhorn-mit-heimspiel-in-rheine-333050.html