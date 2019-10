Empfehlung - U 20 des EC Nordhorn verliert deutlich

Bremerhaven Die U20-Junioren des EC Nordhorn haben hoch mit 0:26 (0:11, 0:11, 0:4) beim Nachwuchs des Erstligisten Bremerhaven verloren. Nachdem der ECN seine erste Mannschaft zurückgezogen hat, ist das U20-Team die letzte verbliebene Mannschaft im Nordhorner Trikot. Im ersten Spiel der Saison bei den „Fishtown-Pinguins“ Bremerhaven wartete eine schwere Aufgabe auf das neu formierte Team. Urlaubs- und krankheitsbedingt fehlten den Grafschaftern sechs Spieler. So musste ein kompletter Block mit U17-Spielern aufgefüllt werden. In den ersten zwei Dritteln war den Gästen der Trainingsrückstand deutlich anmerken. Die U20 des ECN trainiert in Rheine zu relativ späten Abendzeiten. Trotz vieler Gegentore kämpften die Nordhorner bis zum Schluss mit großer Leidenschaft. So konnte das letzte Drittel trotz erhöhten Drucks ausgeglichen gestaltet werden. Auf diese Leistung will das Team von Trainer Maik Keuters aufbauen. Die Nordhorner konnten sich bei ihrem überragenden Torhüter Elias Schmeck bedanken, der mit mehr als 70 Paraden eine hervorragende Leistung ablieferte. Zum nächsten Auswärtsspiel geht es am kommenden Sonntag, 3. November, zu den Hamburg „Crocodiles“. Das nächste „Heimspiel“ wird am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr in Rheine ausgetragen. Auch dann geht es gegen die „Crocodiles“. Der Eintritt ist frei. Die U9-Kleinstschüler laufen aktuell unter dem Banner des Eissportclubs Rheine auf. Beim ersten Turnier in Bielefeld spielte das von Mikhail Berezhnoi und Karel Horak betreute Team gut auf und belegte am Ende einen verdienten zweiten Platz.U20(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u-20-des-ec-nordhorn-verliert-deutlich-326508.html