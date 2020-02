Empfehlung - U 18 des SCUEmlichheim fährt zur Deutschen Meisterschaft

Hildesheim Die U18-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim fahren zur deutschen Meisterschaft. Bei den NWVV-Titelkämpfen in Hildesheim sicherte sich das Team von Michael Lehmann, Pascall Reiß und Dietlinde Kuipers in einem Herzschlagfinale den nordwestdeutschen Meistertitel und damit das einzige DM-Ticket, das am Wochenende vergeben wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u-18-des-scuemlichheim-faehrt-zur-deutschen-meisterschaft-344651.html