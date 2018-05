Empfehlung - U 18 des SC Union holt mit Platz fünf das Optimum heraus

his Emlichheim. Die Nachwuchs-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U18 einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie im Konzert der Großen weit vorne mitspielen können. „Mit dem fünften Platz haben wir das Optimum herausgeholt, was in der Konstellation möglich war“, sagte Trainer Michael Lehmann. Denn die Emlichheimerinnen spielten ein starkes Turnier, hatten allerdings auch ein wenig Pech bei der Auslosung. Denn mit dem Dresdner SC und dem SC Potsdam stellten sich dem jungen SCU-Team, bei dem mehrere U16-Spielerinnen auf dem Feld standen, im Turnierverlauf die beiden mit Abstand stärksten Mannschaften der Titelkämpfe in den Weg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/u-18-des-sc-union-holt-mit-platz-fuenf-das-optimum-heraus-235227.html