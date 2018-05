U 16 des SC Union Deutscher Meister

Die U 16-Mannschaft des SC Union holte in ihrer Altersklasse den Titel. Die Emlichhemierinnen traten in dieser Besetzung an (von links): Celina Smit, Anne Alsmeier, Svenja Reinink, Nina Herrmann, Trainer Michael Lehmann, Malin Arens, Nationalspielerin Mareen Apitz (Dresdner SC), Hannah Kieft, Anouk Wemmenhove, Betreuerin Dietlinde Kuipers, Kim Reefmann, Chaine Konjer, Svenja Jung, Scout Sarah Kuipers, Maj-Britt Schoemaker. Fotos: privat