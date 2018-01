TV Sparta 87 wird Favoritenrolle vollauf gerecht

Die Nordhorner Tennisspieler führen nach dem 6:0-Sieg beim TC GW Rotenburg II punktgleich mit dem TV Lohne die Verbandsliga-Tabelle an. Alles deutet darauf hin, dass die Entscheidung um den Titel im direkten Duell am 10. Februar in Nordhorn fällt.