Nordhorn Eine unglückliche Niederlage mussten die Tennisspieler vom TV Sparta 87 hinnehmen. Das Team von Spielertrainer Kai Rieke verlor das Oberligaspiel gegen den TSC Göttingen mit 2:4. „Die Göttinger sind mit einer starken Besetzung angereist und uns fehlte das nötige Quäntchen Glück", resümierte Rieke nach der unglücklichen Niederlage seines Teams. In der ersten Einzelrunde schlug Loris Günther gegen den favorisierten Gegner Lukas Bauer auf. „Loris hat super gekämpft und bot Bauer zu jeder Zeit die Stirn", war Rieke auf das Spiel seiner Nummer zwei stolz. Bereits in Durchgang eins hatte Günther die Möglichkeit den Satz für sich zu entscheiden, kassierte aber schließlich das Break zu seinen Ungunsten. In Durchgang zwei steigerte sich der Nordhorner erneut und behielt auch im Matchtiebreak die Nase vorn. Weniger Glück hatte der parallel agierende Dr. Bastian Grönefeld. Anderthalb Sätze lang hatte Grönefeld seinen neun Jahre jüngeren Kontrahenten gut im Griff, dann aber Dr. Christian Wille immer besser ins Spiel, machte kaum noch Fehler und schlug konstant gut auf, womit es ihm gelang das Match zu drehen.