© Lüken, Jürgen

Spitzenspiel zum Saisonabend: Beim Tabellenzweiten in Braunschweig spielt Evelyn Warkentin für den TV Sparta 87 an Position eins. Die Nordhornerinnen können sich mit einem Unentschieden die Meisterschaft in ihrer Nordliga-Staffel sichern. Foto: J. Lüken