/ Lesedauer: ca. 3min TV Sparta 87: Frauen machen Titel perfekt, Männer steigen ab

Die Nordhorner Teams verlassen nach der Tennissaison die Oberliga – die Frauen als Meister Richtung Nordliga, die Männer als Absteiger zurück in die Landesliga. An beiden Entscheidungen ist am noch ausstehenden letzten Spieltag nicht mehr zu rütteln.