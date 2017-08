Empfehlung - TV Nordhorn stimmt gegen Fusion mit VfL Weiße Elf

Nordhorn . Mehrere Monate lang haben die Verantwortlichen der beiden Sportvereine TV Nordhorn und VfL Weiße Elf an einer gemeinsamen Zukunft gearbeitet, seit Dienstagabend aber ist die Chance auf einen neuen Großklub mit rund 3000 Mitgliedern in Nordhorn nur noch sehr gering. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Mensa des Gymnasiums stimmte der TVN gegen eine Fusion mit dem VfL Weiße Elf. Dabei ging es weniger um die Verschmelzung an sich; viele der anwesenden Mitglieder konnten sich auch nach längerer Diskussion nicht mit einem der drei vorgeschlagenen neuen Vereinsnamen anfreunden. Um die Fusion umsetzen zu können, hätten 75 Prozent der anwesenden Mitglieder dafür stimmen müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tv-nordhorn-stimmt-gegen-fusion-mit-vfl-weisse-elf-205678.html