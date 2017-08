Empfehlung - TuSEM Essen tritt mit jüngstem Trainer der Bundesliga an

Essen. Es war eine schwierige Saison für den TuSEM Essen. Nur dank des besseren Torverhältnisses blieb der dreimalige Deutsche Meister in der 2. Bundesliga, musste also bis zur letzten Sekunde zittern. Dem will man in der neuen Saison aus dem Weg gehen. Der TuSEM hofft darauf, wieder in eine andere Tabellenregion vorstoßen zu können, hat sich dafür auf einigen Positionen verändert. Unter anderem wurde mit Jaron Siewert ein neuer Trainer verpflichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tusem-essen-tritt-mit-juengstem-trainer-der-bundesliga-an-202760.html