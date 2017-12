Empfehlung - TuS-Trainer Wolfgang Schmidt geht zum Ende der Saison

gn Gildehaus. Wolfgang Schmidt beendet zum Ende dieser Fußballsaison auf eigenen Wunsch seine Trainertätigkeit beim TuS Gildehaus. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. „Die Fußballabteilung dankt Wolfgang Schmidt für sein unermüdliches Engagement und die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit“, heißt es in dem Schreiben. Nach seiner Trainertätigkeit bei Borussia Neuenhaus übernahm Schmidt im Sommer 2012 zum dritten Mal den Trainerjob beim TuS, den er zuvor bereits in den Jahren von 1989 bis 1996 und von 2000 bis 2004 gecoacht hatte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-trainer-wolfgang-schmidt-geht-zum-ende-der-saison-217541.html