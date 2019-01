Empfehlung - TuS Gildehaus und SV Bad Bentheim II erreichen Hauptfeld

Schüttorf Im Hauptfeld des Turniers um den Schüttorfer Vechte-Cup stehen mit dem TuS Gildehaus und dem SV Bad Bentheim II zwei Fußballmannschaften, die bereits in den vergangenen Jahren mehrfach den Qualifikationsturnieren ihren Stempel aufgedrückt haben. Während die Gildehauser die Vorrunde in der „Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren“-Gruppe souverän gewannen, musste die zweite Mannschaft des SVB allerdings bis zum Schluss bangen und war auf Schützenhilfe von Sparta Nordhorn angewiesen. Denn im letzten Spiel der „Menzel Automobile“-Gruppe hätte die A-Jugend des FC Schüttorf 09 mit einem Sieg gegen die Nordhorner, die bereits frühzeitig aus dem Rennen um den Gruppensieg ausgeschieden waren, ins Hauptfeld des Vechte-Cups einziehen können. Mit der 1:0-Führung durch Leo Klümper erwischte der A-Jugend-Landesligist auch einen Start nach Maß. Anschließend schwanden beim jungen 09-Team allerdings die Kräfte und die Obergrafschafter mussten eine 1:3-Niederlage hinnehmen, durch die sie in der Tabelle auf Platz drei zurückfielen. „Am Ende hat sich das Turnier vom Vortag bemerkbar gemacht“, sagte Trainer Thomas Temme, der mit seiner Mannschaft Sonntag überraschend den Sieg beim Turnier der SG Bad Bentheim geholt hatte. „Aber unser Ziel war es, uns heute gut zu verkaufen und das ist uns gelungen“, hob Temme hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-gildehaus-und-sv-bad-bentheim-ii-erreichen-hauptfeld-275269.html