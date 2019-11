Empfehlung - TuS Gildehaus investiert viel, aber Vorwärts gewinnt

Gildehaus Der große Sieger des Spieltags in der Fußball-Bezirksliga heißt Vorwärts Nordhorn. Das Team von Trainer Henning Schmidt setzte sich in einem hart umkämpften Derby beim TuS Gildehaus mit 3:2 (2:1) durch und sprang durch den Erfolg wieder an die Tabellenspitze, weil der Konkurrent aus Werlte in Schwefingen überraschend verlor. Die Partie begann mit einer schlechten Nachricht für den TuS: Nach einem Foul fiel Nordhorns Jannis Staelberg dem Gildehauser Daniel Zwafing auf den Knöchel, der daraufhin umknickte (5.). Der Offensivspieler musste zunächst behandelt und schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. In Unterzahl gingen die Gildehauser aber sogar in Führung: Denis Salkovic versenkte den Ball zum 1:0 in der langen Ecke (7.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-gildehaus-investiert-viel-aber-vorwaerts-gewinnt-329915.html