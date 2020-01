Empfehlung - TuS Gildehaus gewinnt Qualifikationsturnier

Schüttorf Der TuS Gildehaus und Concordia Emsbüren stehen in der Hauptrunde des Vechte-Cups. Nach einem spannenden Verlauf des Qualifikationsturniers am Montag feierten die beiden Teams den Sieg in ihren Vorrundengruppen und lösten damit die Tickets für das Weiterkommen beim Hallenfußballturnier des FC Schüttorf 09. Den Sieg des Qualifikationsturniers sicherten sich in der Vechtehalle anschließend die Gildehauser, die das Endspiel nach einem 0:1-Rückstand durch Tore von Malte Frensch, Dennis Maschmeier und Denis Salkovic (2) mit 4:1 für sich entschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-gildehaus-gewinnt-qualifikationsturnier-338145.html