Empfehlung - TuS geht besser platziert in das Bad Bentheimer Derby

Bad Bentheim/Gildehaus Ein Drittel der Saison in der Fußball-Bezirksliga ist vorbei – und der SV Bad Bentheim liegt in der Tabelle drei Plätze hinter dem Ortsrivalen TuS Gildehaus. Was für den Aufsteiger durchaus ein großes Kompliment ist, ist beim SVB ein Zeichen dafür, dass die Saison bislang „ein bisschen enttäuschend“ verlief, wie Trainer Jochen Wessels gesteht. Im Derby haben die Bad Bentheimer am Mittwoch um 20 Uhr die Chance, mit einem Heimsieg wieder vorbeizuziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-geht-besser-platziert-in-das-bad-bentheimer-derby-326458.html