TuS-Coach Mensmann erwartet torreiches Spiel

Gildehaus Der Aufsteiger TuS Gildehaus eröffnet am Donnerstag um 20 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Langen den neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga – und ist inzwischen voll und ganz in der neuen Spielklasse angekommen. Drei Siege feierten die Obergrafschafter in den vergangenen vier Partien und befinden sich im Tabellenmittelfeld. „Jetzt können wir beruhigter nach Langen fahren", freut sich TuS-Trainer Jens Mensmann nach dem 3:1 gegen das Schlusslicht aus Schwefingen. „Unsere Leistung hat gereicht", sagt er mit Blick auf den Heimsieg, dem die Gildehauser nun einen weiteren Erfolg folgen lassen wollen. „Langen ist aber der Favorit", meint Mensmann. Die Emsländer erzielen pro Partie im Schnitt mehr als drei Tore und belegen aktuell den vierten Rang. „Sie haben eine richtige Offensivmaschinerie. Wenn die ins Laufen kommt, wird es schwer", prophezeit Mensmann, der sich auf einen Abend mit einigen Treffern einstellt. „0:0 wird es nicht ausgehen", lacht er. Bei den Gildehausern sind Chris Wieking (zuletzt Gelb-Rot-Sperre) und der zuvor angeschlagene Sven Brandt wieder dabei.(...)