Dortmund „Es waren informative zwei Stunden“, so der Grundtenor, als die Mitglieder der sogenannten „Altenriege“ des TuS Gildehaus das Deutsche Fußballmuseum verließen. 1600 Ausstellungsstücke und 25 Stunden Film- und Videomaterial vermitteln an diesem lebendigen Erinnerungsort deutscher Fußballgeschichte in Dortmund eine hohe Erlebnisqualität. Helmut Heils, der die Fahrt für 28 Ehrenamtliche des Vereins organisiert hatte, war begeistert: „Es waren viele Details, von denen Fußballinteressierte bisher nichts wussten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tus-altenriege-auf-den-spuren-des-deutschen-fussballs-246824.html