Empfehlung - Turniersiege für Jana Strathmann in Osnabrück und Greven

gnGreven. Im Gegensatz zur missglückten Saison in der Tennis-Regionalliga mit Westfalia Westerkappeln ist der aus Nordhorn stammenden Tennisspielerin Jana Strathmann der Start in die Turniersaison geglückt: Kurz nach dem Abstieg aus der Regionalliga Anfang Juli gewann die 20-Jährige sowohl den 25. OS-Cup in Osnabrück als auch die Bezirksmeisterschaft des Münsterlandes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/turniersiege-fuer-jana-strathmann-in-osnabrueck-und-greven-202567.html