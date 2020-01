Empfehlung - Turniersaison der Reiter beginnt in Lohnerbruch

Wietmarschen Am Wochenende startet die neue Reitsportsaison mit dem Hallenreitturnier beim RFV Wietmarschen. Das hohe Interesse der Reiter an Starts sorgt dafür, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr bereits am Freitagnachmittag beginnt. In der Qualifikation zum Dressur-Nachwuchs-Cup 2020 kann der Nachwuchs die Nominierung für das Finale in Samern holen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/turniersaison-der-reiter-beginnt-in-lohnerbruch-342084.html