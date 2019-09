Empfehlung - Tüchter: Enttäuschendes Training, aber zwei DM-Medaillen

München/Schüttorf Mit starken Ergebnissen und insgesamt drei Medaillen sind die Sportschützen aus der Grafschaft von der deutschen Meisterschaft in München zurückgekehrt. Für die herausragende Leistung sorgte die Schüttorferin Lisa Tüchter, die mit dem Kleinkalibergewehr gegen die starke nationale Konkurrenz in der Frauenklasse eine Silber- und eine Bronzemedaille gewann. Für die dritte Grafschafter Medaille sorgte der Wietmarscher Thomas Lühn, der für die Sportschützen Köln-Stammheim an den Start ging und mit dem Zimmerstutzen in der Altersklasse Männer III überraschend mit 278 Ringen Bronze gewann. Aus dem Landkreis waren auch Joachim Weber, Hermann Schulte (beide SGi Schüttorf) und Ann-Kathrin Ingensandt vom Schützenverein Klausheide auf der Olympia-Schießanlage am Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tuechter-enttaeuschendes-training-aber-zwei-dm-medaillen-318018.html