Empfehlung - TT-Intercup: Kleine Halle, große Länderspiel-Atmosphäre

Emlichheim Es war alles hergerichtet für dieses ganz besondere Heimspiel: An der Wand hingen nebeneinander die Länderflaggen von Deutschland und Polen, die Nebelmaschine war betriebsbereit, der Center-Court in der Mitte der herausgeputzten Schulhalle in Emlichheim spielfertig. Für das Zweitrunden-Duell im TT-Intercup gegen KTS Gleiwitz aus Polen hatte die Tischtennis-Abteilung des SC Union Emlichheim einen passenden Rahmen geschaffen. Und nachdem gut 100 Zuschauer auf der Tribüne am Sonntag sieben unterhaltsame Matches verfolgt hatten, konnte Abteilungsleiter Andre Ranters zufrieden feststellen: „Der Aufwand hat sich gelohnt. Dieses Länderspiel hat allen viel Spaß gemacht.“ Da störte es auch nicht, dass die Emlichheimer Mannschaft mit Marvin Schulz, Christian Ahuis, Hermann Broekman, Jens Helweg und Friedel Krebs gegen den polnischen Drittligisten in sechs Einzeln und einem Doppel wie erwartet chancenlos war und mit 0:7 verlor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tt-intercup-kleine-halle-grosse-laenderspiel-atmosphaere-279884.html