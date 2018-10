TT-Intercup: Aladza Sarajevo tritt nicht in Emlichheim an

Weil die Bosnier die Startgebühr nicht bezahlt haben, wurden sie aus dem europäischen Wettbewerb ausgeschlossen. Die Partie am Sonnabend in Emlichheim fällt aus, dem SC Union wurde dafür aber ein Heimspiel in der ersten K.o.-Runde zugesagt.