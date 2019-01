Empfehlung - Tsitsipas ohne Chance: Nadal erster Herren-Finalist

dpaMelbourne Nadal greift am Sonntag nach seinem zweiten Triumph in Melbourne nach 2009 und seinem insgesamt 18. Grand-Slam-Titel. In seinem 25. Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere trifft er entweder auf den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic oder den Franzosen Lucas Pouille. Beide spielen am Freitag gegeneinander.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tsitsipas-ohne-chance-nadal-erster-herren-finalist-278035.html