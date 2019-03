Empfehlung - TSG-Tanzpaar Koning krönt Leistung mit Aufstieg in A-Klasse

Gifhorn Die große, schön geschmückte Stadthalle in Gifhorn bot am vergangenen Wochenende einen würdigen Rahmen für die vom SV Triangel Sassenberg ausgerichtete niedersächsische Meisterschaft in den Standardtänzen. Den Eisbrecher machten die Paare der Senioren I B-Klasse, in der auch Gitta und Rainer Koning von der TSG Nordhorn an den Start gingen. Obwohl die beiden eigentlich in einer höheren Altersklasse starten, stellten sie sich der jüngeren Konkurrenz und ertanzten sich mit einer starken Leistung den dritten Platz. Dies war für die beiden Nordhorner ein gelungenes Warm-Up für das Turnier der Senioren II B-Klasse, in dem sie sich gegen 14 Paare aus ganz Niedersachsen durchsetzten und den Landesmeistertitel gewannen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/tsg-tanzpaar-koning-kroent-leistung-mit-aufstieg-in-a-klasse-285637.html