Trotz vieler Ausfälle: Fußball-Saison soll am 2. Juni enden

Ligenleiter Clemens Herding kündigt aber an, dass am Osterwochenende mehrere Nachholspiele angesetzt werden müssen. Wie der Kreisverband mitteilte, können am Kreispokal künftig auch die zweiten Mannschaften höherklassig spielender Vereine antreten.