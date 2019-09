Empfehlung - Trotz Problemen nach Sturz: Martin im Zeitfahren am Start

dpaHarrogate „Wenn ich nicht krank werde, bin ich am Mittwoch am Start“, sagte der 34-Jährige. Martin hatte zum Auftakt mit der Mannschaft Silber im Mixed-Teamzeitfahren gewonnen, allerdings präsentierte er sich noch nicht in Bestform. So musste er wenige Kilometer vor der Übergabe seine Teamkollegen ziehen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trotz-problemen-nach-sturz-martin-im-zeitfahren-am-start-320062.html