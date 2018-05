Empfehlung - Trotz Heimsiegs: Das große Zittern bei der SG geht weiter

how Neuenhaus. Die Gefahr des Abstiegs ist noch nicht gebannt, das Rechnen geht weiter – und auch das Abschneiden des OHV Aurichs in einer Relegationsrunde der 3. Ligen könnte sich auf die nächste Saison der SG Neuenhaus/Uelsen noch auswirken. Immerhin haben sich aber die Chancen der Niedergrafschafter auf den Klassenverbleib durch einen verdienten 27:23 (14:14)-Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen den TV Langen verbessert. Die Situation am letzten Spieltag ist nun so: Holt die SG beim dominierenden Meister in Delmenhorst einen Punkt, bleibt sie Tabellenachter und ist definitiv gerettet. Kassiert die SG eine Niederlage, müssen erst sowohl der TV Langen als auch TuRa Marienhafe ihre Spiele gewinnen, damit Neuenhaus/Uelsen noch auf den zehnten und damit aktuell ersten Abstiegsplatz zurückfällt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trotz-heimsiegs-das-grosse-zittern-bei-der-sg-geht-weiter-235073.html