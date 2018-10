Empfehlung - Trotz 3:0-Führung: Cordes-Premiere bei Eintracht missglückt

Nordhorn Alles lief bestens für die Fußballer von Eintracht Nordhorn im ersten Bezirksligaspiel nach dem Trainerwechsel: Beim Debüt von Rückkehrer Ralf Cordes führten die Nordhorner nach 30 Minuten des Heimspiels gegen Sparta Werlte mit 3:0 – und der zweifache Torschütze Kamaljit Singh hatte auf halblinker Position knapp 20 Meter vor dem Tor freie Schussbahn. Aber: Den halbhoch geschossenen Ball fischte sich Sparta-Torwart Stephan Beckmann. Seine Teamkollegen drehten danach mächtig auf, schossen bis zur Pause noch drei Tore und gut 30 Sekunden nach Wiederbeginn sogar die Führung. Am Ende feierten die Emsländer am Freitagabend in einem kuriosen Duell einen 5:3 (3:3)-Sieg. Ralf Cordes und seiner Eintracht-Mannschaft bietet sich bereits am Sonntag eine weitere Chance auf einen Heimsieg: Um 15 Uhr ist der Tabellenfünfte Blau-Weiß Dörpen zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trotz-30-fuehrung-cordes-premiere-bei-eintracht-missglueckt-261708.html