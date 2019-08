Empfehlung - Trotz 0:19 Ecken: Kumpel Schreuder klaut Bosz die Punkte

dpaLeverkusen Die von Coach Schreuder ungewohnt defensiv eingestellten Hoffenheimer ermauerten am 3. Spieltag ein 0:0 bei den Leverkusener Offensiv-Künstlern. Bayer verpasste es damit, nach den Siegen gegen Paderborn (3:2) und in Düsseldorf (3:1) zum dritten Mal in seiner 41. Bundesliga-Saison mit drei Siegen zu starten - trotz unglaublichen 19:0 Eckbällen, 20:6 Torschüssen und insgesamt 101 Minuten Spielzeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/trotz-019-eckenkumpel-schreuder-klaut-bosz-die-punkte-316158.html