Empfehlung - Triumph im Finale: Spartas A-Juniorinnen sind Landesmeister

Celle Die Tennis-A-Juniorinnen des TV Sparta 87 haben eine starke Freiluftsaison mit dem Mannschafts-Landesmeistertitel der U18 gekrönt. Die junge Mannschaft gewann das Finale in Celle glatt mit 5:1 gegen den DTV Hannover. „Es ist Wahnsinn, was diese Mädchen in diesem Sommer geleistet haben“, lobte Coach Marc Senkbeil. Mehrere Spielerinnen hatten zuvor bereits mit der Sparta-Frauenmannschaft den Aufstieg in die Oberliga gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/triumph-im-finale-spartas-a-juniorinnen-sind-landesmeister-320779.html